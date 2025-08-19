Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Yarı Final Grup Birinciliği 15-17 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da yapıldı. Bayram Aydın ve Merve Nur Yetişgen önderliğinde A.Said Topuz, A.Selim Turpoğlu, Sefa Mucur, Eymen Çınar ve Kaan Karadeniz’li oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum erkek takımı Erzurum ve Gümüşhane takımlarını 5-0 yenerken, Batman’a ise 3-2 kaybettiler ve grubu ikinci sırada tamamlayarak finale adını yazdırmayı başardı.

Aysu Tuana Zor, Elif Naz Uzun, Selen Çınar, Rüveyda Uzun, Beren Korucu’dan oluşan Çorum kız takımı ise Trabzon ve Van’ı 5-0’la geçerken, Elazığ takımına 3-2 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye finallerine yükseldi.

Türkiye finalleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak.