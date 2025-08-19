Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sahasında aldığı 2-0’lık Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinden sonra deplasmanda da Adana Demirspor’u 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Kulübün onursal başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, bu sezon her maça final özverisinde çıkacaklarını ifade ederken, Arca Çorum FK’nın şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyeceğini kaydetti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm Çorumluları Cuma günkü Sarıyer maçında tribünleri doldurmaya da davet ederken, “Ligin ikinci haftasında, Adana Demirspor karşısında net bir skorla 3 puan alan takımımız bu yıl her karşılaşmaya final maçı özverisiyle çıkacak, her maçı şampiyonluk için oynayarak Süper Lig hedefine emin adımlarla devam edecek İnşallah.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi tebrik ediyor, Adana Demirspor'un genç futbolculardan oluşan kadrosuna 2025-2026 sezonunda başarılar diliyorum.

Haydi Çorum, stadımızı tıklım tıklım dolduralım ve hep birlikte şampiyonluğa koşalım.”