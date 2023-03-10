Güler ve Bozdoğan, Yeni Bezginoğlu Eczanesi sahibi Damla Zorlu, Murat Eczanesi sahibi Mustafa Sertan Türk, Özge Eczanesi sahibi Özge Ateş, Milönü Eczanesi sahibi Engin Tay, Kapaklı Ekin Eczanesi sahibi Özlem Uyar Gemici, Serhat Kantar Eczanesi sahibi Serhat Kantar ve Karslı Eczanesi sahibi Davut Karslı'yı eczanelerinde ziyaret ettiler.

Güler ve Bozdoğan, ziyaretlerde eczane açılışlarından dolayı hayırlı, uğurlu olsun dileklerini iletirken, deontolojik kurallara uygun, başarı dolu bir çalışma hayatı dilediler.

Ayrıca, yıllardır ilimize sağlıkla emek vererek çalışan Büyük Eczane sahibi Gülay Tokatlıoğlu da eczanesinde ziyaret edildi.

(Haber Merkezi)

