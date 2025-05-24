İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Sungurlu’ya anaokulu yaptıran Zeki ve Levent Öztekin kardeşlere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cemil Çağlar, ilçeye 8 derslikli anaokulu yaptıran Sun-Ka Genel Müdürü Zeki Öztekin ve Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin’i fabrikalarında ziyaret ederek görüştü. Çağlar, Öztekin kardeşlere eğitime verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çağlar’a ziyarette Şube Müdürü Müslim Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi eşlik etti. Heyet daha sonra yapımı süren anaokulu inşaatını da inceledi.

Editör: Haber Merkezi