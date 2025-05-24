İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, çalışma programı kapsamında Çorum’a gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Ahmet Yavuz Karaca, ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ikili görüşmede, il genelindeki çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Bakan Danışmanı Karaca, Vali Çalgan başkanlığında düzenlenen Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Mayıs Ayı Encümen Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yürütülen yerel çalışmalar ele alındı.

Katılımcılar, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut projeleri değerlendirdi. Toplantının sonunda, hayvan refahının artırılmasına yönelik yeni adımlar atılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Editör: Haber Merkezi