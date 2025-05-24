Çorum Eczacı Odası, Bilimsel Eczacılığın 186. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. Oda üyeleri ile ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Safranbolu-Amasra gezisi, mesleki dayanışma ve dostluğun en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Amasra ve Safranbolu’da yapılan keyifli geziye katılan eczacılar, hem meslektaşlarıyla olan bağlarını güçlendirme hem de aileleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirme fırsatı buldu.

Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, geziye katılım gösteren tüm meslektaşlara ve ailelerine teşekkür edilirken, organizasyonda emeği geçen isimlere de özel olarak değinildi. Özverili çalışmalarıyla etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Ecz. Mustafa Bülent Pekin, Yönetim Kurulu Saymanı Ecz. Özden Sak ve Sosyal Etkinlik Komisyonu’na teşekkür edildi.

Editör: Haber Merkezi