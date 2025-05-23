Belediye Başkanı Aşgın’ın banklarda oturan erkekleri uyarması sonrasında konunun ulusal basına da taşınmasının ardından Belediye tarafından yazılı bir açıklama ile bu tür karalama kampanyalarına halkımızın itibar etmediği belirtilmişti.

Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı hem tebrik etti hem de desteklediğini söyledi.

Bekir Özsaçmacı yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Kereste adamlar keresteden yapılmış banklara takılırlar. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar! Kadınların bu ülke için verdiği emeğin zekâtı fazla gelir. Emeklerinin fitresini karşılayamazsınız. Belediyelere, fabrikalardan ofislere, evlerden sokaklara, tarlalardan teknokentlere kadar her yerde kadınların olmasına alışacaksınız. Tesettürü ile uğraşılmayan, bedeniyle sömürülmeyen, her adımda arkasını kollamayan; durakta lambanın soluk ışığına sığınmayan, boşandığında dul, ağladığında hor görülmeyen, market rafından aldığını gizlemeyen, kendi ayakları üstünde dağ gibi duran kadınlara alışacaksınız! Bu nedenle Çorum belediye başkanının gerçekleştirmeye çalıştığı projeyi destekliyor ve tebrik ediyorum. Fakat açıklamalarını yeterince sahiplenemediğini gördüğümden bu destek yazısını yazmak durumunda kaldım”

Editör: Haber Merkezi