Esenyel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü’nde Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Av. Selçuk Esenyel, denizcilik sektörünün en saygın uluslararası kuruluşlarından biri olan BIMCO’nun Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi üyeliğine seçildi.

Dünya denizcilik sektörünün standartlarını belirleyen, 130’dan fazla ülkeden üyesi bulunan BIMCO, sözleşme metinleri ve sektörel belgelerin oluşturulmasında kritik rol oynayan bu komiteye Esenyel’i dahil ederek Türkiye’den önemli bir isme daha görev vermiş oldu.

Av. Selçuk Esenyel, deniz hukuku alanındaki uzmanlığı ve sektöre sunduğu katkılarla tanınırken, bu uluslararası görevlendirme, hem Esenyel’in kariyerinde önemli bir adım hem de Türk denizcilik camiası adına gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Esenyel’in BIMCO’daki bu yeni görevi sayesinde, Türk denizcilik sektörü uluslararası platformda daha güçlü bir temsile kavuşacak.