AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TSO’da yapılan toplantının sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, “Hedefimiz net: Çorum’u demiryolu sektöründe söz sahibi bir şehir yapmak.” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı’nın geçtiğimiz Şubat ayında TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile yaptığı görüşmeler meyvelerini vermeye başladı.

Milletvekili Ahlatcı’nın, Çorum’un demiryolu sektöründe güçlü bir üretim merkezi haline gelmesi amacıyla başlattığı temaslar neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) teknik uzmanları Çorum’a gelerek sanayicilerle buluştu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri, Çorum OSB yöneticileri ve sanayiciler katıldı. Toplantıda, yük ve yolcu trenleri için parça ve ekipman üretimi konusunda istişareler yapıldı.

TCDD İş Geliştirme Sorumlusu Ömer Faruk Coşkun, OSB’de üretim kapasitesi olan firmalarla çalışma potansiyelinin değerlendirilebileceğini ifade etti. Toplantıda, üretim altyapısının yerinde incelenmesi adına TCDD uzmanlarının OSB’yi ziyaret etmeleri kararlaştırıldı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli üretimi artırmak, Çorum sanayisinin gücünü demiryolu gibi stratejik bir sektöre taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ziyaret, sadece bir başlangıç. Hedefimiz net: Çorum’u demiryolu sektöründe söz sahibi bir şehir yapmak.” ifadelerini kullandı.