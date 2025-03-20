LOKUMELLA MİNİ FISTIK BARLARI İÇİN TOPLATILMA KARARI

Yurt dışında geniş çapta satışı yapılan Lokumella Mini Fıstık Barları, etikette belirtilmeyen süt izleri içermesi nedeniyle toplatılıyor. Ocak ve Mart 2025 tarihleri arasında satılan iki farklı parti koduna sahip ürünler için geri çağırma işlemi başlatıldı.

SÜT ALERJİSİ OLANLAR İÇİN RİSK TAŞIYOR

Toplatılma kararının temel nedeni, ürünün içeriğinde belirtilmemiş süt izleri bulunmasıdır. Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan bireyler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek bu durum nedeniyle yetkililer tüketicileri uyardı.

ÜRETİCİ FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Ürünü piyasaya süren perakende zinciri, Lokumella Mini Fıstık Barları’nı satın alan tüketicilere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Ürünlerimizi güvenlik nedeniyle geri çağırıyoruz. Beyan edilmemiş süt içermesi nedeniyle alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer ürünü satın aldıysanız ve süte karşı hassasiyetiniz varsa, derhal kullanmayı bırakın” ifadelerine yer verildi.