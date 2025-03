GÜNCEL DENETİM SONUÇLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde yeni uygunsuzlukları tespit etti. 6 Mart 2025 tarihli listede, özellikle et ve tatlı ürünlerindeki ihlaller dikkat çekti.

DENETİM SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER

"Mehmet Usta Baklavaları" markasının ürettiği fıstıklı baklavada ay çekirdeği bulundu.

Afyonkarahisar'da "Ceylaner Sucukları" firmasının ürettiği sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Yine Afyonkarahisar'da "Kocatürk" markasına ait sucukta sakatat (baş eti) belirlendi.

ET ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK UYGUNSUZLUKLAR

Bakanlığın yayımladığı güncel listede, özellikle et ve et ürünleri kategorisinde uygunsuzluklar yer aldı. Bazı firmaların ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildiği açıklandı.

ZEYTİNYAĞI DENETİMLERİ DE DEVAM EDİYOR

Denetimler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Zeytinyağı grubunda yapılan kontrollerde, bazı ürünlere tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Bu ürünlerin de uygunsuz bulunduğu bildirildi.