Trafik denetimleri artarken ceza oranlarındaki yükseliş, araç sahiplerini doğrudan etkiliyor. 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına yüzde 44 zam yapılırken, yılın ilk çeyreğinde ceza sayılarında da yüzde 59'luk artış yaşandı.

İHLALLER KATLANARAK ARTTI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024’ün ilk üç ayında kesilen trafik cezası sayısı 8 milyon 224 bin 885 oldu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59’luk bir artışı temsil ediyor. En çok ceza alan ihlallerin başında şunlar yer aldı:

Hız sınırını aşma: 2 milyon 126 bin 384 işlem

EDS kaynaklı cezalar: 1 milyon 992 bin 787 kayıt

2025’TE TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 44 ZAM: GÜNCEL CEZA TUTARLARI NE KADAR OLDU?

Yeniden değerleme oranına bağlı olarak 2025 yılında trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. İşte en sık uygulanan trafik cezalarının güncel tutarları:

CEZA GELİRLERİ 100 MİLYAR TL'Yİ AŞABİLİR

2024 yılında trafik cezalarından elde edilen gelir 64 milyar 352 milyon TL olarak açıklandı. Ancak 2025'te hedef büyüdü. İlk çeyrekteki ceza sayısındaki artış ve zamlı tarifelerle birlikte:

2025 sonunda trafik cezası gelirinin 100 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Özellikle yaz aylarında artacak trafik yoğunluğu, bu hedefin aşılmasını mümkün kılabilir.

Ekonomistler, bu gelirin bir kısmının trafik güvenliği yatırımları ve altyapı geliştirmeleri için kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR: TRAFİK CEZALARI DAHA DA AĞIRLAŞACAK

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlık aşamasındaki tasarıda şu değişiklikler öne çıkıyor:

Kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali, hatalı sollama gibi temel ihlallerde para cezaları artırılacak.

Zincirleme ihlaller için “artırıcı sebep” hükümleri uygulanacak.

Tekrarlayan suçlarda ehliyet iptali ve sürücü eğitimi zorunluluğu gündeme gelecek.