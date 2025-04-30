Aile kurmayı planlayan genç çiftlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2025 Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği yeni destek kampanyasıyla evlenecek çiftlere ciddi avantajlar sunuyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar birçok kategoride %35’e varan indirim fırsatları sizi bekliyor.

EVLENECEK GENÇLERE BÜYÜK DESTEK: KAMPANYA DETAYLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini duyurarak evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik yeni destek paketini açıkladı. Devlet destekli bu kampanya ile Türkiye genelinde birçok marka, evlenmeyi planlayan genç çiftlere özel indirimler sunacak. Amaç, ev kurma sürecinde yaşanan maddi yükü hafifletmek ve aile yapısını güçlendirmek.

HANGİ FİRMALARDA İNDİRİM VAR?

Destek kampanyasına katılan firmalar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bu sayede çiftler, ev kurarken ihtiyaç duydukları tüm ürünlerde avantaj elde edebilecek. İşte indirim sunacak firmalardan bazıları:

Mobilya ve Ev Tekstili:

Bellona

İstikbal

Mondihome

Modalife

Kelebek

Doğtaş

Lova Yatak

English Home

Adore

Beyaz Eşya ve Elektronik:

Arçelik

Beko

Vestel

Fakir

Mutfak Ürünleri ve Porselen:

Karaca

Kütahya Porselen

Online Alışveriş ve Giyim:

Hepsiburada

Tümbir

Hatemoğlu

Damat

Tween

KİP

İNDİRİM ORANLARI NE KADAR?

Kampanyaya katılan markalar, mevcut kampanyalarına ek olarak %5 ile %35 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacak. Bu indirimler, özellikle yüksek bütçeli mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde ciddi avantajlar sağlayacak.

İNDİRİMDEN NASIL YARARLANILIR?

İndirimlerden faydalanmak oldukça kolay. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sistemi dijital ortamda da erişilebilir kılarak kullanıcı dostu bir yol izliyor.

İşte adım adım süreç:

E-Devlet Üzerinden Başvuru:

Evlilik hazırlığında olan gençler, e-Devlet sistemine giriş yaparak kampanyaya başvuru yapabilir.

İndirim Kodu Alımı:

Onay sürecinden sonra sistem tarafından size özel bir indirim kodu oluşturulacak.

Kodun Kullanımı:

Anlaşmalı firmalardan yapılacak alışverişlerde bu kod kullanılacak. Hem mağazalarda hem de online alışveriş sitelerinde geçerli olacak şekilde tasarlandı.

Kampanya Takibi:

Aile Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel firma listesi ve indirim detayları takip edilebilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan

Evlilik hazırlığında olan (nişanlı veya yeni evlenecek) genç bireyler

18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla tüm başvuru sahipleri

Aynı zamanda evlilik tarihi yaklaşan çiftler öncelikli olarak değerlendirilecek.