Sık sık hastanedeki sorunları paylaşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, son olarak yoğun bakım ünitesini tahta kurusu bastığı için yoğun bakım ünitesinin belli bir bölümünün haşereden dolayı kapatıldığını ve hastaların özel hastaneye sevk edildiğini dile getirdi.

Hastanede röntgen cihazının da arızalı olduğunu ifade eden Tahtasız vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Vatandaşlarımız Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki röntgen cihazının arızalanması ve uzun süredir yapılmaması nedeniyle vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyor. Bozulan röntgen cihazı nedeniyle hastalar Kadın Doğum gibi başka birimlere sevk ediliyor. Röntgen için uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle çocuk röntgen bölümündeki sıkışıklık hem çocukları hem de ailelerini mağdur ediyor."

Tahtasız, kamuoyunun hastane yönetiminden bozuk röntgen cihazları ve yoğun bakım ünitesinin bir bölümünün kapatılıp kapatılmadığına ilişkin açıklama beklediğini söyledi.