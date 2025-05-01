Aslan Yapım Medya kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk'ün organizatörlüğünde düzenlenen, “II. Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri Töreni” İş, Sanat, Medya ve Cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Ödül töreni, Çırağan Sarayı’nın ihtişamı altında gerçekleşen ödül törenine, ana sponsor Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki HCK Köroğlu Tekstil damgasını vururken, firma sahibi Hacı Köroğlu da popüler bir kişilik olarak dikkatleri üzerinde topladı.

Özge Ulusoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin sunuculuğunda gerçekleşen görkemli gecede; sektöründe, girişimleriyle fark yaratan, başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ve birbirinden ünlü isimler ödüllerle taçlandırıldı.

Çırağan Sarayı’nın büyüleyici atmosferinde; Cem Özer, Wilma Elles, Nefise Karatay, Müge Ökten, Yıldız Asyalı, Güliz Asyalı, Seniz Ulusoy gibi ünlü isimler ödüllere layık görülürken, Ekol Tv, Ekin Olcayto, Mehmet Altunışık, Oya Çebi, Alp Pehlivan, 50 Fifty gibi medya dünyasının önde gelen isimleri ödüllerle buluştu.