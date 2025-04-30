VALİLİK KAVŞAĞI-SAAT KULESİ ARASI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı kapsamında 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Bahabey Caddesi Polis Lokal Kavşağı ile Gazi Caddesi arası ve Gazi Caddesi Valilik Kavşağı ile Saat Kulesi arası iki yönlü trafiğe kapatılacak ve park yasağı uygulanacak.

00.00'DEN İTİBAREN PARK YASAK

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 1 Mayıs Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren bu caddelerde iki yönlü araç park etmemeleri gerektiği bildirildi.