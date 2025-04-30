Çorum Valisi Ali Çalgan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Vali Çalgan, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve Çorum'un huzuru için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislere kolaylıklar diledi.

Ziyaretin ardından Vali Çalgan, Çorum’un güvenlik güçlerine sosyal ve moral desteği artıracak önemli bir yatırım olan Çorum Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların gidişatını yerinde değerlendiren Çalgan, bu merkezin tamamlandığında polis teşkilatına büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ