Çorum Belediyesi tarafından kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kadın Emeği Çarşısı", Bedesten’de vatandaşlarla buluştu.

Çorum Belediyesi tarafından kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Çarşısı, Bedesten’de vatandaşlarla buluşturuldu. El emeği göz nuru ürünlerin özenle sergilendiği ve satışa sunulduğu çarşıda, kadın üreticiler kendi el emeklerini doğrudan vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakaladı. Stant açan kadın girişimciler, takıdan tekstil ürünlerine, dekoratif eşyalardan birbirinden farklı hediyelik ürünlere kadar birçok ürünü alıcıların beğenisine sundu.



"Çabalarımızla yapıp böyle yerlerde satmak bizim için de güzel oluyor"

El emeği alın teriyle yaptığı ürünleri belediyenin imkan sunduğu standalarda satışa sunan Kerziban Yurdusay, "Kadın el emeği standları altında satışlar yapmaya çalışıyorum. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorum. El emeği evden yapıyordum. Sağ olsun başkanımızın sayesinde dışarıya da aktarmamız bizler için faydalı oldu. Kendimizce çabalarımızla yapıp böyle yerlerde satmak bizim için de güzel oluyor" dedi.



"Bu şekilde daha fazla müşterime ulaşabildim"

Standa yerini alan kadın girişimcilerden Hüsniye Tuğluk da, "Kendi işimi yapmak için çıktığım bu yolda Çorum Belediyesi'ni özellikle başkanımızın vermiş olduğu bu destekle Kadın El Emeği Çarşısında standımı açtım. Bu şekilde daha fazla müşterime ulaşabildim. Daha fazla tanıtabildim ürünlerimi. Çünkü ürünlerimde benim için müşteri memnuniyeti çok önemliydi. Kendini gösteremeyen, aslında içinde büyü

Muhabir: İhlas Haber Ajansı