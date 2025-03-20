Çorum Şehitliği’ne Çanakkale Savaşı’nda tamamı şehit olan 57. Alay Şehitliği’nden toprak getirildi.

Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çorum’da Şehitlikte düzenlenen etkinliklerde hazır bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimler Şube Başkanı Galip Deniz, 57. Alay Şehitliğinden getirilen şüheda toprağını Çorum Şehitliği’ndeki kabirler ile buluşturdu.

2016 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz'in babası olan Galip Deniz, Çorum Şehitliğinin ailelerin çatısız evleri olduğunu belirterek “Şehit Alayımız 57’nci Alay Şehitliğinden getirdiğimiz toprağa Çorum Şehitleri ile buluşturduk. Fıtrat aynı, kan aynı, ruh aynı” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ