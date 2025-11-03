Olay, 25 Ekim günü Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, evinde lokum yerken nefes borusuna lokum yapışan Maksude Çırlan'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çırlan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çırlan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.