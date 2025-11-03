Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül, BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) tarafından düzenlenen Osman Önder Kupası’nda, “Geometrideki İnsan” adlı portfolyosu ile 1. Tur Başarısı elde etti.

Öncül’ün geometrik dokuların ve mimari formların ön plana çıktığı farklı mekânlarda gündelik yaşamı ve insan manzaralarını yansıttığı çalışması, Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf ve sanat tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi, tüm sanatseverlerin ziyaretine açık.

Fotoğrafçılığa Çorum sokaklarını kareleyerek başlayan Agâh Öncül, 20 yılı aşkın süredir birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarında söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerine katılıyor. Ulusal ve uluslararası dergi ile gazetelerde yüzü aşkın fotoğraf, gezi ve sanat yazısına imza atan Öncül’ün iki kitabı bulunuyor.

Belgesel nitelikli çalışmalarıyla tanınan Öncül, “her yaştan ve kesimden insanı, bulundukları an’la ve ortamla yakalamaya” odaklandığını belirtiyor. Sanatçı, yeni projeleriyle fotoğraf ve sanatseverlerle farklı platformlarda buluşmayı sürdürecek.

