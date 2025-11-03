Her yıl 2–8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu kapsamda bir açıklama yapan Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası, löseminin yalnızca tıbbi bir hastalık değil; aynı zamanda dayanışma, umut ve sevgiyle aşılabilecek bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “Bu mücadelede en büyük güç; erken tanı, doğru tedavi ve güçlü bir moral desteğidir. Biz eczacılar, bilimin ışığında toplum sağlığını koruma görevimizin bilinciyle, lösemiyle mücadelede hem hastalarımıza hem de ailelerine destek olmayı insani ve mesleki bir sorumluluk olarak görüyoruz.” denildi.

Çorum Eczacı Odası, lösemi tedavisinde ilaç desteğinin yanı sıra moral ve farkındalığın da hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “İlaç tedavisinin yanında farkındalık oluşturmak, çocuklarımızın yaşam kalitesini artıracak her adımda yer almak bizler için bir görevdir. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır ve her bağış, her farkındalık bir çocuğun hayatına ışık olabilir.”

TEB 45. Bölge Çorum Eczacı Odası, açıklamasını “Bir umut, bir hayat için el ele…” mesajıyla tamamlayarak lösemiyle mücadele eden tüm çocuklara ve ailelerine sevgi, umut ve dayanışma dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi