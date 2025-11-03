Karadeniz’de başlayan av sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte, hamsi tezgâhları doldu.

Çorum'da hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi, vatandaşların taze balığa olan ilgisini artırdı. Fiyatların düşmesi üzerine vatandaşlar, hamsi alabilmek için balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkçılar, Karadeniz’den gelen hamsinin bu sezon bol çıkmasının fiyatlara olumlu yansıdığını belirtti.

Bahabey Caddesi üzerinde 50 TL’den satılan hamsiye büyük bir hücum vardı. Vatandaşlar hem sağlıklı, hem de ucuz olan hamsiden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Muhabir: Haber Merkezi