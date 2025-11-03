Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Açıkel Kuyumculuk Sahibi Savaş Açıkel’in annesi, Fatma, Gürsel ve Ali Açıkel’in anneleri Lütfiye Açıkel, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye; CHP İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak ile Duran Keçeci, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Açıkel ailelerinin yakın akraba ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi