Çorum’da Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle özel bir “Kur'an-ı Kerim Sergisi”ne ev sahipliği yapacak.

Sergide, tarihi değeri yüksek, nadir bulunan yazma Kur'an-ı Kerim örnekleri ziyaretçilerle buluşacak.

Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Esma Takcı tarafından yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı yarın (13 Mart 2025 Perşembe günü) saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sergide, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan eşsiz Kur'an-ı Kerim örneklerinden özenle seçilmiş yazmalar yer alacak.

Esma Takcı, “Ecdadımızdan bizlere yadigar kalan bu paha biçilmez eserleri, 13-28 Mart tarihleri arasında Çorumlu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Sergimizde ziyaretçilerimiz, hem tarihi hem de manevi değeri yüksek çok özel yazma Kur'an-ı Kerim'leri görme imkânına sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleşecek serginin girişleri ücretsiz olacak. Sergiye, özellikle tarih meraklıları ve yazma eser tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kütüphane Müdürü Takcı, sergiye tüm Çorumluları davet ederek, “Bu özel sergimizde Çorum halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Tarihe tanıklık eden bu eserlerle ziyaretçilerimizin manevi bir yolculuğa çıkmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi