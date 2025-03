Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü ile Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma Merkezi (HÜKAM) iş birliğinde düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi", Çorum’da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında Müzik bölümü öğrencileri tarafından minik bir konser verildi.

Daha sonra Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Muteber Burunsuz serginin detaylarını paylaştı. Kadınların toplumsal gelişimdeki katkılarını sanat aracılığıyla vurgulamak amacıyla düzenlenen sergide, Resim Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 40 eser yer alıyor. Tuval üzerine akrilik, yağlı boya, karışık teknik, kolaj sanat çalışmalarıyla zenginleşen eserler, kadın temalı farklı bakış açılarını yansıtıyor.

Öğrenciler, eserleriyle kadının toplumdaki rolüne, önemine ve yaşadığı deneyimlere dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Büyük beğeni toplayan sergi, 18 Mart’a kadar Kuzey Kampüs Sosyal Yaşam Merkezi’nde ziyarete açık olacak.



“ANAERKİL BİR TOPLUMDA MERHAMET,

GÜZELLİK VE HER ZAMAN İÇİN BARIŞ OLUR”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisinin açılış töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini, gerekçesini ve nedenini çok duyuyoruz. Konuşmak kolay, fakat hayata uygulamak zor, herkes doğruları biliyor, konuşuyor. Gerçeklerle yüzleşmeye geldiği zaman amalar ve fakatlar olduğu zaman bugünlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Aslında kadının hayatımıza ve insanlığa kattığı güzellikleri düşünürsek bu amalara, fakatlara pek gerek kalmayacak. Anaerkil bir toplumda merhamet, güzellik ve her zaman için barış olur. Dolayısıyla dünyada her zaman merhametin barışın ve güzelliğin olmasına katkısı ola başta annem olmak üzere eşim, siz değerli öğrencilerimiz ve bütün kadınlarımızın Dünya kadınlar günü kutlu olsun” dedi.

Sergi açılışında 8 Mart’ın önemini vurgulayan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Muteber Burunsuz da, "Özellikle kadınların toplumsal farkındalığını artırmak, toplumsal gelişimde üstlendikleri kritik rollere dikkat çekmek ve onların katkıların her alanda kıymetli olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen sergide, tuval üzerine akrilik, yağlı boya, karışık teknik, kolaj tekniği ve birbirinden farklı fikirleri içeren işler bulunmaktadır. Ayrıca sadece aile içinde değil, iş ve akademik dünyada önemli sorumluluklar üstlenen ve kattıkları değerler ile yaşayan, yaşamın her yerinde karşılık beklemeden eğiten ve yetiştiren fedakar kadınlarımızın gününü bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.