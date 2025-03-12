Çorum’da hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar yükseldi. Yükselen sıcaklıkla birlikte vatandaşlar yaz aylarını aratmayan güneşin tadını parklarda yürüyüş yaparak, top oynayarak, gezerek çıkarttı. Vatandaşlara Mart ayında dolaplarındaki yazlık kıyafetleri çıkartan sıcaklık, Çorum'da yazı aratmadı.

"MEVSİME GÖRE ÇOK SICAK"

Hava sıcaklığının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Talha Yiğit, "Dershanede öğrenim görüyoruz. Öğlen arasına çıktık, şu an burada top oynuyoruz. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz, hava çok güzel, mevsime göre çok sıcak" dedi.

"HAVA SICAK, ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR"

Arkadaşlarıyla sıcak havanın tadını çıkaran 18 taşındaki Zeynep Sena, "Bugün havanın sıcak olduğunu görünce arkadaşlarımla beraber mola vermek istedik. Dışarı çıkıp futbol oynadık. Günü böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Hava gerçekten çok sıcak ve çok eğlenceli geçiyor. Hava sıcak olduğu zaman sürekli bu gibi aktiviteler yapıyoruz" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS