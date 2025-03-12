Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşayan Çorumlular Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen törende yardım TIR’ını dualar eşliğinde uğurladı. Dualarda gıda kolilerinin sağ salim ihtiyaç sahiplerine ulaşması temenni edildi.

Beşir Derneği Şube Başkanı Hüseyin Polat, düzenlenen kampanyaya vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek; “Hayırsever halkımızın değerli destekleri ve gönüllülerimizin yoğun emekleriyle bu yıl toplam 1620 adet gıda kolisini mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Ramazan ayının manevi ikliminde bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirebilmek” diye konuştu.

Beşir Derneği olarak yurt dışına yönelik yardımların yanı sıra yerelde de ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyleyen Bolat: “Bir Kap Bir Kalp projemiz kapsamında yerel ailelerimize sıcak yemek dağıtımı ve Ramazan yardımlarını eş zamanlı olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Hem uzaklardaki hem de yanı başımızdaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak bizim en önemli hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Polat, Çorumlulara gösterdikleri duyarlılık ve samimi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi