Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir açılış konuşması yapan Şehit Osman Aslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Şahin Çalışkanoğlu, “İstiklal Marşı, büyük bir aşkla, milletin büyük kahramanlığının ve kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat metnidir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

“Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında Mehmet Akif ve Türkçe konulu en iyi cümle-afiş yarışmasında dereceye giren Güzel Sanatlar Lisesi’nden Sündüz Sümeyye Tekgözoğlu, Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Busegül Kabakçı ve Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Ela Ekici’ye ödüllerini Vali Ali Çalgan verdi.

“Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal” temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Zehra Nilay Demirtaş, Osmancık Anadolu Lisesi’nden Elif Eylül Derindere ve İnönü Anadolu Lisesi’nden Naz Cılak’a ödüllerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

“Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal” temalı öğretmenler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında 1. olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Beyhan Ateş ile İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması 1’incisi Osmancık Akşemseddin İlkokulu öğrencisi Arda Kütük’e ise ödüllerini Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sahnelediği oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ