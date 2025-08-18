Çorum Merkez Mollahasan nüfusuna kayıtlı olup uzun yıllar Danimarka'da yaşayan, Ziraat Odası eski meclis başkanlarından Mollahasan Köyü önceki dönem muhtarı ve CHP İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Hulusi Aydaş'ın amcası olan Halis Aydaş rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi 19 Ağustos Salı günü saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından Mollahasan köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.