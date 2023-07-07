Yazılıkaya dergisinde yayınlanan yazılar yazınsal türlerine göre oldukça çeşitlilik göstermektedir.

Bunlar; Türk ve Dünya şiirinin en güzel örnekleri başta olmak üzere, Yazılıkaya’nın her sayısında öykü, deneme, inceleme, araştırma, tanıtım, gezi, vb. yerel ve ulusal bağlamda en güzel yazınsal ürünler yayınlanmıştır 114. sayıya değin bu beş yıllık süreçte. özellikle Çorum kültürü, halk bilimi ile ilgili ürünler geleceğe belgelik olarak kazandırılmıştır.

Yazılıkaya’nın bu 114 sayılık toplamında yazılarıyla yer alan Çorumlu şair ve yazarların adlarını burada kısaca anmak isterim. Attila Laçin, Ahmet İlbars, Ahmet Samsunlu, Recep Serbes, İbrahim Gösterir, Neslihan Eren, Yılmaz Baş, Mesut Taş, Celal Keskin, Selahattin Aydemir, Kazım Alkan,Hüseyin Celep, ve Zeynep Köylü.

Bu dönemde Muzaffer Gündoğar, Bahri Güven, Ahmet İlbars Kenan Yaşar, Necla ve Altan Özeskici’ler hemen hemen her sayıda yer almışlardır..

Ülke genelinde yazı ve şiir gönderen ya da yazınsal üretilerini Yazılıkaya Kültür Sanat Dergisinde yayınladığımız şair ve yazarlarımız ise anımsayabildiklerimiz kadarıyla şöyle:

Ali Dündar, Osman Bolulu, Mahmut Makal, Mehmet Aydın, Recep Bulut, Musa Uysal, Mustafa Kademoğlu, Mümtaz İdil, Mahfi Eğilmez, Mehmet Başaran, Nazım Hikmet, İlhan Berk, Atilla İlhan, Ahmet Özer, Remzi İnanç, Haluk Yolsal, İncila Çalışkan, Emrullah Güney, İbrahim Yıldız, Komet, Sait Maden, Ateş Nesin, Deniz Oğuz, Erdem Öztop, Gamze Akdemir, Azer Yaran, Bünyamin Balamir, yazı ve şiirleriyle, Bedri Rahmi Eyüboğlu’na da Çorum mektuplarıyla yer verilmiştir.

Bu 114 sayılık toplamda ne tür yazıların yayımlandığını anlatmak için kendi yazılarım üzerinde kısa bir ufuk turuyla siz okuyucularımı bilgilendirmek isterim.

Farklı yazınsal türlerde yazdığım yazılar:

İnsan yaşamından süzülen onlarca öykü;

Serbest ve uyaklı biçimde lirik, epik, didaktik ve pastoral şiirler;

Özel günler, haftalar, bayramlarla ilgili yazı ve şiirler;

Masallar, öykü ve roman değerlendirmeleri;

Bilim ve sanatın insan yaşamındaki önemi;

Çorum’un gelenek ve görenekleri ile efsaneleri;

Yerel ve ulusal bağlamdaki gezilerde yaşananlar,

Yerel ve ulusal bağlamda katıldığım sanatsal etkinlikler ve bunlar üzerine değerlendirme;

Kitap tanıtım ve değerlendirmeleri;

Yitirilen şair ve yazarları anma ve tanıtımı;

Ülkemizde kültürel, sanatsal, ve sosyoekonomik yapıdaki gelişim;

Atatürk Devrimi ve Cumhuriyet kazanımları;

Küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar ve çevre duyarlığı;

Geçmişten günümüze aktarılan kültürel, sanatsal ve tarihsel

değerlerin korunup değerlendirilmesi;

Uygarlıkların beşiği Çorum toraklarındaki uygarlıkların tanıtımı;

Halkevleri ve Çorum Halkevi Çorumlu dergilerinin tanıtılması;

Cumhuriyet sonrası, 1930’lu yılların Çorum’u;

Çocuk edebiyatı ve Eğitim üzerine…

Yazılıkaya’nın bu 114 sayılık toplamı içinde farklı yazınsal türdeki yazılarıyla yerel ve ulusal bağlamda sanat ve kültürümüzün varsıllaşmasına katkıda bulunan ve emeği geçen tüm yazarlarımıza ve bizleri destekleyen okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

12 Mart 2023

İkinci dönem Yazılıkaya Kültür Sanat Dergisi’nin 100. sayısının kapağı