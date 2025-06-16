17-22 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenecek olan Sırbistan Youth International Badminton Şampiyonası’na Türkiye’den önemli bir katılım gerçekleşiyor. Çorum Yazıçarşı Spor Kulübü, turnuvada hem antrenör hem de sporcularıyla ülkemizi temsil edecek.

Şampiyonaya kulüp adına Antrenör Merve Nur Yetişgen öncülüğünde üç genç sporcu katılacak. Turnuvada mücadele edecek sporcular ise Erdem Erdemirci, Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen olarak açıklandı.

Yurt dışı tecrübesi açısından büyük önem taşıyan bu turnuva, genç sporcuların uluslararası düzeyde kendilerini gösterme fırsatı bulacağı önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.