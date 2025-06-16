Çorum Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Çorum’da kamp yapan özel milli yüzücülere moral ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında merkezin özel öğrencileri ve velileri, milli sporcularla bir araya gelerek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için başarı dileklerini iletti.

Sıcak ve samimi anların yaşandığı buluşmada, öğrenciler milli sporcularla sohbet edip fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Etkinliğin sonunda karşılıklı plaket takdiminde bulunularak bu özel gün ölümsüzleştirildi.

Çorum Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem öğrenciler hem de sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, milli sporculara başarı dolu bir spor hayatı diledi.