Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (Volo) Şampiyonası Gençler yer oyunları ve Gençler atış oyunları müsabakaları 12-15 Haziran tarihleri arasında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Çorum’u Buğlem Kabasakal temsil etti.

Grup maçlarını başarıyla tamamlayan Çorumlu sporcu Buğlem Kabasakal ilk 8 turunda E grubunda mücadele etti. İlk maçında Mersinli rakibini 12-11 yenen Buğlem Kabasakal ikinci maçında Ankaralı rakibi Eylül Cömertoğlu’na 8-7 mağlup oldu. Daha sonra baraj maçında Bingöllü rakibini 7-2 mağlup eden Buğlem Kabasakal adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçında Ankaralı rakibi Elifsu Cevher’e 12-9 yenildi ve final şansını kaybetti. Siirtli rakibi Asya Viyan Elinç’i üçüncülük maçında mağlup eden Buğlem Kabasakal büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Türkiye Şampiyonu Ankara’dan Eylül Cömertoğlu olurken, Türkiye ikinciliği ise yine Ankara’dan Elifsu Cevher’e gitti.