Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) 3x3 Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık nezaretinde gerçekleşen müsabakalara aileler de yoğun ilgi gösterdi. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda ve erkeklerde şampiyonluk ipini Mustafa Kemal Ortaokulu göğüsledi. Kızlarda ve erkeklerde ikincilik kupası 23 Nisan Ortaokulu’nun olurken, erkeklerde üçüncülük kupası Salim Akaydın Ortaokulu’nun, dördüncülük kupası ise Özen Bahçeşehir Koleji’nin oldu. Kızlarda üçüncülük kupasının sahibi ise Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’nun oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi.