Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan, sporcuların her etapta gösterdikleri performansla puan toplayarak Türkiye şampiyonası, Avrupa seçmesi ve Dünya seçmesi için yarışma hakkı elde edeceği 5 etaplı “Premier League”de 1.etap müsabakaları İstanbul’da yapıldı.

1.Etap müsabakalarına Çorum Belediye Spor Kulübü’nden antrenör ve aynı zamanda il temsilcisi Samet Türe nezaretinde Kayra Yağlı, Kutay Tekin ve Yiğit Gözübüyük olmak üzere 3 karateci katıldı. Kayra Yağlı, çeyrek finalde burnuna aldığı darbe nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalırken, Kutay Tekin ise üçüncülük müsabakasında yenilerek madalyayı kaçırdı.

Gençler 55 kiloda mücadele eden Yiğit Gözübüyük ise üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, lig sıralaması için önemli bir avantaj elde etti.

Ligde 2.etap müsabakaları 27 Haziran’da Zonguldak’ta, 3.etap 11 Temmuz’da Manisa’da, 4.etap 25 Temmuz’da Muş’ta, 5.etap ise 7 Ağustos’ta Mersin’de yapılacak.