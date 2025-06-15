UEFA A lisanslı antrenör Can Güçer, 3 yıldır antrenör kadrosunda yer aldığı Arca Çorum FK’dan ayrıldı. 36 yaşındaki gurbetçi genç teknik adam, yeni sezonda Süper Lig ekibi Eyüpspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin’in yardımcılığını yapacak.

Can Güçer’in Çorum’dan ayrılması üzerine Arca Çorum FK’nın resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Görev süresi boyunca ortaya koyduğu çalışkanlık, profesyonellik, ve takıma kazandırdığı aidiyet duygusuyla büyük takdir toplayan Güçer, özellikle şampiyonluk yolculuğumuzda gösterdiği özveri ve teknik katkılarla camiamızda derin bir iz bıraktı. Kulüp kültürünü benimseyen tutumu ve örnek duruşuyla hem saha içinde hem saha dışında önemli bir rol üstlendi.

Can Güçer’e kulübümüze kattığı tüm değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Can Güçer” ifadeleri kullanıldı.

Arca Çorum FK’da atletik performans antrenörü olarak görev yapan Can Güçer, biten sezonda Tuncay Şanlı’nın istifa etmesi üzerine son 2 haftada Şanlıurfaspor ve İstanbulspor maçlarında takımın başında teknik sorumlu olarak görev yaptı. Güçer, Başakşehir FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da yine teknik sorumlu olarak görev aldı.