İskilip Belediye Spor Kulübü’nün milli kadın güreşçisi Özdenur Özmez, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonasını gümüş madalya ile kapattı.

FİNALE KADAR RAKİPLERİNE PUAN VERMEDİ

U15’te Avrupa şampiyonu, U17 kategorisinde de geçen yıl Dünya, önceki yıl ise Avrupa üçüncüsü olan Özdenur Özmez, Üsküp’te, 61 kiloda ay-yıldızlı mayo ile Türkiye’yi temsil etti. Şampiyonanın 1.turunda Estonyalı Karol Tamson’ı 10-0 teknik üstünlükle yenen Özdenur Özmez ikinci turda İsveçli Inez Ester Aıraksinen'i ise tuş ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Özdenur Özmez, çeyrek finalde Gürcistan’dan son Avrupa şampiyonu Miranda Kapanadze’yi 4-0 önde iken tuşla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Bulgar Andrea Niseva ile final bileti için karşılaşan Özdenur Özmez 10-0 gibi farklı bir skorla kazanarak final bileti aldı.

MUCİZEVİ YENİLGİ

Elemelerdeki müthiş performansı ile şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan Özdenur Özmez, Rus güreşçi Zalina Totrova ile altın madalya mücadelesine çıktı. Rus rakibi karşısında da müsabakaya fırtına gibi başlayan Özdenur, son 30 saniyeye 10-2 önde girdi. Son düzlükte rakibinin oyununa karşılık veremeyen Özdenur, bitime 14 saniye kala tuş olunca altın madalya Rus güreşçinin oldu. Özdenur Özmez, şampiyonayı ikinci olarak gümüş madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya daha imza attı.