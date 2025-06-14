Süper Lig’in yeni takımlarından Gençlerbirliği’nin seçimli olağan genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Seçimin sonucu Çorum FK’yı da yakından ilgilendiriyor.

Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak genel kurulda mevcut başkan Osman Sungur’un yanı sıra Murat Şamil Şen ve Ahmet Turgut başkanlık için yarışacak.

Seçimde göreve gelecek yeni yönetime göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yola devam edilip edilmeyeceği netlik kazanacak. Gençlerbirliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Eroğlu, Çorum FK’nın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor.