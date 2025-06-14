İskilip Belediye Spor Kulübü’nün milli kadın güreşçisi Özdenur Özmez, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonasında adını finale yazdırıp tarihi bir başarıya daha imza attı.

PUAN BİLE VERMEDİ

U15’te Avrupa şampiyonu, U17 kategorisinde de geçen yıl Dünya, önceki yıl ise Avrupa üçüncüsü olan Özdenur Özmez, Üsküp’te, 61 kiloda ay-yıldızlı mayo ile Türkiye’yi temsil etti. Şampiyonanın 1.turunda Estonyalı Karol Tamson’ı 10-0 teknik üstünlükle yenen Özdenur Özmez ikinci turda İsveçli Inez Ester Aıraksinen'i ise tuş ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonaya fırtına gibi bir başlangıç Özdenur Özmez, çeyrek finalde Gürcistan’dan son Avrupa şampiyonu Miranda Kapanadze ile eşleşti. Gürcü rakibine de minderi dar eden Özdenur, 4-0 önde iken rakibini tuş edip yarı finale kaldı.

ALTIN MADALYAYA 1 ADIM

Özdenur Özmez, yarı finalde Bulgar Andrea Niseva ile final bileti için karşılaştı. Bulgar güreşçiyi de 10-0 yenen Özdenur Özmez adını finale yazdırırken, final yolunda rakiplerine puan dahi vermedi.

Özdenur Özmez, dün akşam gazetemizin basıma girdiği saatlerde, Rus güreşçi Zalina Totrova ile Avrupa şampiyonluğu müsabakasına çıkmaya hazırlanıyordu.