Ligin ilk haftasında, Galatasaray deplasmanında 2-2 biten mücadelenin 59.dakikada fileleri havalandırarak kırmızı-siyahlı formayla ilk maçında ilk golünü atan Kyziridis, aynı maçın 70.dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçtan men cezası aldı. Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyen Yunan oyuncu, cezasının ardından Eyüpspor maçının 6.dakikasında gol perdesini açarak 3-0’lık zaferde büyük pay sahibi oldu.

Kyziridis, Cumartesi günü de 5-1’lik Samsunspor galibiyetine 69.dakikada attığı golle katkı sağladı. Galatasaray ve Eyüpspor maçlarına göre Samsun’da durgun görünen Kyziridis, yine de skora direkt katsı sağlayarak ligdeki gol sayısını 3’e yükseltti.