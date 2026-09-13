Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PAF Ligi 5.hafta maçında Arca Çorum FK U19 takımı deplasmanda Samsunspor’un konuğu oldu. Samsun Mustafa Kemak Erkanat Batıpark Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, Çorum FK’da kaleci Alihan 13.dakikada Samsunspor’un penaltısında kalesinde devleşti. İlk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Arca Çorum FK’nın gençleri 60.dakikada Ozan Dikmen ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar son dakikada Ozan ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı ve ligdeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

SAHA: Batıpark Tesisleri

HAKEMLER: Ata Yiğit Aygün, Zeynep Karagöl, Binnaz Bayraktar

SAMSUNSPOR U19:Mehmet Efe Karslı, Mustafa Deniz Karadeniz, Doğukan Toy, Muhammet Talha Akyüz, Berk Metin Erdoğan, Arda Duman, Emir Işık, Ercan Hanbay, Ayaz Kurtuluş, Daniel Mbaitoloum, Yusefefe Yurtsever

Yedekler: Kuzey Kurnaz, Eren Yıldırım, Erdem Yücel, Uygar Köse, Emirhan Aslım, Umut Mustafa Ulutaş, Halil İbrahim Yüksel, Yasin Doruk Tekin, Yiğit Bölük, Muharrem Selim Aksoy

ARCA ÇORUM FK U19:Alihan Duloğlu, Muhammed Mustafa Bober, Bekir Yusuf Aladağ, Uthman Shina Olayanju, Adem Efe Yurdseleven, Doruk Uzum, Lamine Bodian, Egemen Şener, Çınar Temir, Enes Tayyip Alibol, Efe Furkan Ak

Yedekler: Mustafa Can Uşak, Ahmet Miraç Akgül, Yiğit Kaya, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel, Kerem Gündüz, Tacettin Er, Ozan Dikmen, Nazım Hüseynev, Gökalp Özdemir

GOLLER: DK 60 ve 90+4 Ozan (Arca Çorum FK)

KIRMIZI KART: DK 86 Muhammet Talha ( Samsunspor).