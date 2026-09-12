Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Arca Çorum FK, hücumdaki üretken futboluyla Samsunspor savunmasına zor anlar yaşattı. Çorum temsilcisi, bulduğu gollerle karşılaşmanın kontrolünü eline geçirirken Samsunspor ise rakibine karşılık vermekte zorlandı.

Arca Çorum FK’nın gollerini Cengiz Ünder, Ramires ve Kyziridis kaydetti. Üç oyuncunun skora katkısıyla farklı üstünlüğünü sürdüren Çorum FK, mücadeleyi 5-1 kazanarak deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Arca Çorum FK, Süper Lig’deki başarılı çıkışını sürdürürken Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetle 5. haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.