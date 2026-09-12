Çıktığı 4 maçı da kaybeden ve ligin puansız tek takımı olarak son sırada yer alan Arca Çorum FK, Samsun deplasmanında ilk puanını almak için mücadele edecek. 18 takımlı ligde, 7 puanla 5.sırada yer alan Samsunspor’la son sıradaki Arca Çorum FK arasında Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Tesisleri’nde oynanacak maçta Samsun bölgesi hakemlerinden Ata Yiğit Aygün düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Aygün’ün yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Zeynep Karagöl ile Binnaz Bayraktar yapacak. Mehmet Soysal da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bu maçın ardından Samsunspor’la Arca Çorum FK’nın A takımları Süper Lig 5.hafta maçında karşı karşıya gelecek.