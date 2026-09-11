Samsun basınından edinilen bilgilere göre, sakatlıkları devam eden Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı tam olarak geçmeyen Tanguy Coulibaly'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından 2 maçtan men cezasına çarptırılan ve geçen haftaki Kocaelispor maçında forma giyemeyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt, Arca Çorum FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.