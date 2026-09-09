Arca Çorum FK, Samsunspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 5.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, basın mensupları ile bir araya gelen teknik direktör Uğur Uçar açıklamalarda bulundu.

Samsun’da galibiyet için oynayacaklarını kaydeden Uğur Uçar, “Taraftarımızla buluştuğumuz ilk maçta Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle almak bizi mutlu etti. Bu hafta da deplasmanda ilk galibiyetimizi almak için sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz.

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Eksiklerini biliyoruz, bunların üzerinde en iyi şekilde çalışıp Samsun’dan 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

Samsunspor maçında nasıl bir taktikle oynayacakları ile ilgili soruya da cevap veren Uğur Uçar, “Bizim kendimize has bir oyunumuz var. Bu oyundan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Bu, içeride de, dışarıda da, büyük maçta da, Anadolu takımlarıyla oynarken de değişmeyecek” dedi.

Arca Çorum FK’nın ligin geride kalan 4 haftalık periyotta en çok isabetli pas yapan takımı olmasıyla ilgili düşüncesi de sorulan Uğur Uçar, “Oyun anlamında topa sahip olmayı seven bir teknik direktörüm. Şunu da söylemek istiyorum, topa hakimken yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyununu da oynayabiliyoruz. Topun bizde kalmasını seviyorum. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi