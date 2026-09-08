Judo il temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve antrenör Hakan Taştan nezaretinde düzenlenen turnuvaya 60 sporcu katıldı. Sporcu velilerinin de büyük ilgi gösterdiği ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada kilolarında dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Judo il temsilcisi Hüseyin Üstündağ, sporcuların maç gelişimlerini gözlemlemek ve müsabaka deneyimlerini artırmak amacıyla düzenledikleri turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederken, çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.