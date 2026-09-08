Arca Çorum FK’nın Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldığı maçın seyirci sayısı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçı 7.120 biletli seyircinin izlediği belirtildi.

Geçen sezon Bodrum FK ile oynanan play-off yarı final rövanş maçında “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribünü D2, D3, D4, D5 ve D6, VIP Tribünü A ve B, Güney Tribünü C1, C2, C3 ve C4 ve Kuzey Tribünü E3 ve E4 bloklarda yer alan taraftarlar cezalı oldukları için Eyüpspor maçını stattan izleyemediler.