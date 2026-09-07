Arca Çorum FK formasını ilk kez Beşiktaş maçında 46.dakikada Ramadani’nin yerine oyuna girerek giyen Mahmic 77.dakikada fileleri havalandırarak kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Eyüpspor maçına da yedek kulübesinde başlayan 21 yaşındaki Mahmic, 65.dakikada Diomande’nin yerine girdi. Bosnalı yıldız, 89.dakikada Moukoko’nun harika ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golünü atıp maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

İki maçta iki gol atan milli futbolcu, sergilediği başarılı performansla da Arca Çorum FK’nın bu sezon hücumdaki en önemli kozlarından biri olacağını şimdiden gösterdi.