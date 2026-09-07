Çorum’un lokomotif sporlarından karatede uluslararası bir başarı daha geldi. Samsun’da düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü, tam 24 madalya ile genel klasmanda şampiyon oldu.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 7 ülke ve Türkiye’nin 56 ilinden 73 kulüpten 1247 sporcu katıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri 10 şampiyonluk, 6 ikincilik, 8 üçüncülük olmak üzere toplam 24 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Çorum Belediye Spor Kulübü ise takımlar genel klasmanında birinciliği elde etti.

Antrenörler Samet Türe ve Sevgi Güler Türe nezaretinde tatamiye çıkan Çorumlu karatecilerden 6-7 yaş kategorisinde 20 kiloda Lina Eker ve 28 kiloda Hiranur Yıldırım, 8-9 yaş kategorisi 26 kiloda Elisa Küçüktiryakioğlu, 32 kiloda Egemen Öztürk ve +42 kiloda Asmin Hanım Solmaz, 10-11 yaş kategorisi 32 kiloda Elif Gökçe Beşikci, 12-13 yaş kategorisi 54 kiloda Sümeyye Karaman, 16-17 yaş kategorisi 55 kiloda Yiğit Gözübüyük, 68 kiloda Yağız Gözübüyük ile +78 kiloda Kayra Yağlı ve büyük kızlar katada Aslı Erol şampiyon oldular.

6-7 Yaş +42 kiloda Elif Asel Doğan, 12-13 yaş 40 kiloda Eymen Hekim, 55 kiloda Fatih Çamlıbel, 14-15 yaş 54 kiloda Buğlem Belinay Barın, +70 kiloda Yusuf Seha Korkmaz, 35-45 yaş veteranlar +85 kiloda Samet Türe ise ikinci olup gümüş madalya kazandılar.

10-11 yaş 44 kiloda Berrin Tüysüz ile Zeynep Nur Kurtçu, +44 kiloda İkra Alparslan ile Begüm Akpunar, 12-13 yaş 39 kiloda Hatice Sena Çolak, 40 kiloda Bahadır Ek, 16-17 yaş 68 kiloda Yağız Gözübüyük ve 35-45 yaş veteranlar +85 kiloda Halil İbrahim Yıldırım da üçüncülüğü elde ettiler.